Haaland si taglia il mento scendendo dal pullman: tre punti di sutura

vedi letture

Erling Haaland, attaccante della Norvegia, nazionale capolista nel gruppo dell'Italia, è involontariamente andato a sbattere contro il portello del pullman che si stava aprendo per permettere ai giocatori di recuperare le valigie. Un colpo contro il mento che ha lasciato il segno, come lui stesso ha poi mostrato in una foto pubblicata dal proprio profilo Snapchat. Taglio all'altezza del mento che ha richiesto tre punti di sutura.