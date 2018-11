Halilovic, contro il Dudelange l'esordio da titolare con il Milan

Gennaro Gattuso ha scelto di affidarsi ad Alen Halilovic dal primo minuto per la sfida di questa sera contro il Dudelange, salvo poi richiamare in panchina il giovane croato appena dopo il vantaggio dei lussemburghesi sostituendolo con Suso. Il numero 77 rossonero ha esordito questa sera dal primo minuto con la maglia del Milan, dopo aver giocato la sua prima, e unica fino a oggi, partita in rossonero proprio in Lussemburgo nella prima gara della fase a gironi dell'Europa League.