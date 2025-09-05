Hart difende Donnarumma: "Parliamo di un ragazzo che ha esordito in una squadra come il Milan a 16 anni"

Joe Hart, ex portiere, si è così espresso alla BBC su Gigio Donnarumma: "Non posso che pensare a quello che Donnarumma ha fatto. Ed è capace di giocare con i piedi. È più che capace di farlo! Parliamo di un ragazzo che ha esordito in una squadra come il Milan a 16 anni. Era solo un ragazzino. Poi va al Paris Saint-Germain e vince la prima Champions League della storia del club. Io sono contento che sia venuto in Premier League, è un trasferimento positivo. Pep sa che è un giocatore di classe mondiale".

IL SALUTO DI DONNARUMMA AL PSG

Gianluigi Donnarumma è un nuovo calciatore del Manchester City: nell'ultimo giorno di mercato il portiere si è accasato alla corte di Pep Guardiola. Ecco il comunicato di saluto del PSG che gli dice addio dopo quattro anni:

"Dopo cinque anni al Paris Saint-Germain e numerosi titoli conquistati, Gianluigi Donnarumma ha firmato a titolo definitivo con il Manchester City.

Nato il 25 febbraio 1999 a Castellammare di Stabia, in Italia, il portiere italiano ha iniziato a giocare a calcio nel 2003 all'ASD Club Napoli prima di unirsi all'AC Milan, dove ha iniziato il suo percorso nel settore giovanile nel 2013. All'inizio della sua carriera, il portiere si è fatto un nome al Campionato Europeo Under 17 UEFA del 2015 con la nazionale italiana ed è stato votato miglior giocatore del torneo.

Le sue prestazioni gli valsero un posto nella prima squadra del club lombardo nella stagione 2015-2016. Nelle sue sei stagioni con i rossoneri, il nativo di Castellammare di Stabia giocò 215 partite di Serie A, 16 di Europa League e 12 di Coppa Italia, tra cui due finali nel 2016 e nel 2018.

Gianluigi Donnarumma è diventato il portiere più giovane convocato per la Squadra Azzurra, a 17 anni e 189 giorni, quando ha giocato una partita contro la Francia nel settembre 2016. Vincitore di UEFA Euro 2020, il neo-attaccante parigino si è rivelato decisivo ai calci di rigore dell'Italia nella semifinale contro la Spagna e nella finale contro l'Inghilterra. È stato nominato miglior giocatore della competizione per la sua prestazione complessiva.

Dopo essersi trasferito al Paris Saint-Germain nel luglio 2021, Donnarumma ha esordito da titolare l'11 settembre 2021 al Parc des Princes contro il Clermont Foot 63. Due settimane dopo, ha esordito in Champions League con il suo nuovo club nella vittoria per 2-0 contro il Manchester City a Parigi.

Alto 1,96 metri, ha lasciato il segno nel corso delle stagioni con il suo nuovo club. Nella stagione 2024-2025, "Gigio" ha giocato 47 partite, effettuando numerose parate decisive nei momenti chiave, in particolare contro Liverpool, Aston Villa e Arsenal in Champions League. Giocatore chiave dello storico "quadruple" – Champions League, Ligue 1, Coupe de France e Trophée des Champions – Gianluigi Donnarumma è stato nominato nella Squadra della Stagione di Champions League ed è stato anche candidato per il Trofeo Yashin 2025.

Nelle quattro stagioni con la maglia dei Rouge & Bleu, il nazionale italiano ha giocato 161 partite, mantenendo la porta inviolata per 56 volte e aggiungendo dieci trofei al suo palmares. A livello personale, è stato votato miglior portiere agli UNFP Awards nelle stagioni 2021-2022 e 2023-2024 ed è stato nominato nella squadra della stagione del campionato in entrambe le stagioni.

Il Paris Saint-Germain desidera esprimere la sua sincera gratitudine a Gianluigi per tutto il contributo che ha apportato al club e gli augura il meglio per il futuro della sua carriera".