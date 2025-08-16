Hauge: "Il mio primo gol in A col Milan fu speciale, arrivò nel giorno del titolo del Bodo/Glimt"

L'ex milanista Jens Petter Hauge ha rilasciato un'intervista a Livescore e ha colto l'occasione anche di ricordare il suo periodo in rossonero. Ecco un estratto dell'intervista del giocatore attualmente in forza al Bodo/Glimt, club dal quale il Milan lo aveva acquistato nel 2020 e dove vi ha fatto ritorno.

Sulla passione della città di Bodo per la squadra

"Sì, c'è stato sicuramente un grande cambiamento nella cultura dei tifosi qui. Quando ho iniziato a giocare, solo poche persone si interessavano al club e andavano a malapena alle partite. Credo che qualcosa sia cambiato durante il COVID. La gente non poteva fare molto, doveva stare a casa, ma ha iniziato a guardarci in TV. Ci hanno visto vincere il campionato e giocare contro il Milan in Europa... Questo ha dato alla gente qualcosa per cui tifare in un periodo difficile".

Sull'approdo al Milan e sul primo gol in Serie A contro il Napoli

"È stata una sensazione incredibile. Ricordo di aver segnato il mio primo gol al Milan un paio di settimane prima in Europa League, ma questo era il primo in Serie A, ed è stato davvero speciale. Anche perché nello stesso giorno il Bodo/Glimt ha vinto il campionato! È stato un giorno davvero speciale per me".