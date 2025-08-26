Hernanes: "Ricordiamo che Allegri carica molto nella preparazione per arrivare a marzo col serbatoio pieno di benzina, perché vuole raggiungere i suoi obiettivi"
Il Milan perde contro la Cremonese, Hernanes predica calma. Il Profeta si mostra fiducioso del lavoro di Massimiliano Allegri e ha parole dolci anche per Luka Modric.
"Milan già in crisi? Io rispondo: no. Ricordiamo che Allegri carica molto nella preparazione per arrivare a marzo col serbatoio pieno di benzina, perché vuole raggiungere i suoi obiettivi. Come la Formula 1: se una scuderia in partenza carica troppo parte piano, altri che vogliono partire subito veloce riempiono meno il serbatoio e vanno più veloce. Poi quando arrivano a metà della corsa mancano di benzina e devono fare altri pit stop. Tutto sotto controllo, grande vittoria della Cremonese, grande prestazione di Modric. Mi è piaciuta più la sua prestazione che quella di De Bruyne. Erano i due nomi più attesi, alla fine è il contesto che fa la differenza: De Bruyne è arrivato in un contesto vincente, Modric in una squadra da costruire".
