Hojlund, il Milan aspetterà fino a domenica: poi si andrà su altri profili

Il nome della settimana rossonera che si è aperta ieri, e che porterà alla prima gara stagionale domenica alle 21.15 a San Siro contro il Bari, è quello di Rasmus Hojlund. Il danese di 22 anni, oggi al Manchester United, è il profilo che guarda tutti gli altri dall'alto in basso sulla lista di mercato della dirigenza milanista. Igli Tare ieri è rimasto in Inghilterra per portare avanti la discussione e l'accordo tra i due club è stato raggiunto per un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Chi ancora non è del tutto convinto, però, è Rasmus Hojlund stesso. Il giocatore vorrebbe in primis giocarsi ancora le sue carte in Inghilterra, ma sta capendo che con Sesko in arrivo, Cunha già acquistato e Zirkzee in rosa, le sue possibilità di vedere il campo sarebbero pochissime; in secondo luogo l'ex Atalanta avrebbe preferito una cessione a titolo definitivo, in caso di addio. Il lavoro di Tare sta anche qui: cercare di convincere Hojlund ad accettare la corte rossonera. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan aspetterà fino a domenica la risposta della punta: nel caso non arrivasse o fosse negativa, ci si sposterebbe su altri obiettivi.