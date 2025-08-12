Estupinan: "Tutti conoscono il Milan. Sono felice di essere qui, ho lavorato duro per arrivare in un grande club come questo"

Nella sua conferenza stampa di presentazione, Pervis Estupinan ha parlato così del suo arrivo al Milan:

L'idea che hai sempre avuto del Milan, l'hai ritrovata in questi primi giorni?

"Tutti quanti, non solo in Ecuador, conoscono il Milan che è un club storico. Non ho avuto l'opportunità di confrontarmi così tanto con il Milan ma so che giocatori ci sono passati: in Ecuador ci sono tantissimi tifosi. Sono contentissimo di essere qua: ho lavorato a lungo e sodo per giocare in un club come questo".

Cosa significa per te e la tua famiglia questo trasferimento?

"Quando abbiamo saputo che il Milan aveva manifestato interesse è stato emozionante. Con mia moglie, i figli e gli altri familiari ci siamo rallegrati. Tutte le persone della mia famiglia mi hanno aiutato e sono fondamentali a livello umano per la mia carriera. Vorrei sfruttare al massimo questa occasione, è un sogno che diventa realtà".

