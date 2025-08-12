P. Terracciano benedice Torriani: "Ha la mentalità giusta e tanto talento"

Pietro Terracciano, nuovo secondo portiere del Milan arrivato dalla Fiorentina in questa finestra di mercato, si è presentato in conferenza stampa direttamente da Casa Milan. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Cosa pensi del giovane Torriani?

"Lo conosco da poche settimane, ma posso confermare che ha tanto talento. Poi non si accontenta mai, ha la testa sulla spalle, quindi ha la mentalità giusta per fare bene. Lavorare con bravi portieri qui al Milan può essere utile per lui. L'atteggiamento che ha è importante".

Come mai hai scelto il numero 1?

"Ho sempre usato questo numero quando potevo prenderlo. Per me il portiere ha il numero 1, quindi l'ho preso".