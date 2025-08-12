P. Terracciano: "Orgoglioso di essere qui: vogliamo riportare il Milan dove merita"

P. Terracciano: "Orgoglioso di essere qui: vogliamo riportare il Milan dove merita"MilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 12:00News
di Francesco Finulli

Pietro Terracciano, nuovo secondo portiere del Milan arrivato dalla Fiorentina in questa finestra di mercato, si è presentato in conferenza stampa direttamente da Casa Milan. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Avevi mai pensato di arrivare al Milan?

"Non ci ho mai pensato fino a quando non c'è stata una possibilità concreta. Tutti vogliono arrivare in una grande squadra. E' un motivo di orgoglio essere qui, è l'apice di un percorso iniziato tanto anni fa". 

Cosa ti può dare il Milan?

"Ho sempre voglia di migliorare anche alla mia età. C'è da ripartire dopo una stagione non all'altezza, tutti vogliamo riportare il Milan dove merita"