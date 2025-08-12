Estupinan: "Voglio restare al Milan tanto tempo. Abbiamo tre competizioni e l'obiettivo è vincere tutte e tre"

vedi letture

Pervis Estupinan ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sui suoi obiettivi al Milan:

Che gruppo hai trovato?

"Mi sento molto bene. Da quando sono atterrato tutti i miei compagni mi hanno dato il benvenuto più caloroso che potessi desiderare. Sento lo spirito dei miei compagni che vogliono raggiungere grandi traguardi. Abbiamo tutti voglia di lottare e già da domenica speriamo di cominciare con il piede giusto. Stiamo lavorando sodo e l'obiettivo è quello di iniziare nel miglior modo possibile. Il mister ci sta chiedendo molto e vuole far sì che la nostra mentalità vincitrice si svegli e faccia il bene del Milan"

Obiettivo?

"Rimanere in questo club per tanto tempo, ho lavorato sodo per approdare in un grande club: voglio scrivere la storia e cercherò di contribuire con i miei assist e gol. Sono molto contento di tutto questo, felicissimo di essere qua e vivere in una bellissima città: in centro c'è una bella atmosfera ed è bello vedere i tifosi con la maglietta del Milan. Sarà una bella sfida e cercherò di mettere tutto in pratica"

Qual è l'obiettivo per la stagione?

"In ogni partita voglio rendere i tifosi contenti e soddisfatti. Abbiamo tre competizioni e l'obiettivo è vincere tutte e tre. Arrivo in un grande club e voglio vincere titoli. Ho tanti sogni nel cassetto e so che se facciamo un buon lavoro possiamo farcela"

Sei il primo ecuadoriano del Milan...

"Sì, ho ricevuto tantissimi messaggi da ecuadoriani che tifano Milan. Ora tutti dicono che sono milanisti dal loro primo vagito. Già molti ecuadoriani che sono qua a Milano mi dicono che verranno allo stadio per tifarmi. Mi da tanto orgoglio, un passo in più per fare la storia e dare continuità alla mia storia. Io sono felicissimo, la mia famiglia è felicissima, tutti in Ecuador sono felicissimi e spero che compreranno la mia maglietta con il numero 2".

