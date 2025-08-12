Estupinan: "De Zerbi grandissimo tecnico, mi ha aiutato tanto"

vedi letture

Intervenuto questa mattina in conferenza stampa, Pervis Estupinan ha dichiarato su Roberto De Zerbi, suo ex allenatore al Brighton, e sull'ex rossonero Borghi, con cui ha invece lavorato a Quito:

Quanto è stato importante De Zerbi?

"La prima cosa che mi ha aiutato è stata la comprensione dell'italiano: non lo parlo ma lo capisco, cercherò di impararla. A livello calcistico, sono contentissimo di essere stato allenato da De Zerbi: un grandissimo tecnico, a me ha aiutato moltissimo. Sono state due stagioni eccellenti e le ricordo con piacere grandissimo. Gli faccio i complimenti per le sue grandissime qualità umane e tattico-tecniche. Quanto ho appreso cercherò di riproporlo".

De Zerbi ti ha definito uno dei migliori al mondo se fossi migliorato come controllo: cosa credi che tu debba migliorare?

"Ho giocato per due stagioni con De Zerbi. La Premier è un campionato molto intenso e diverso dal campionato spagnolo da cui provenivo. In Inghilterra c'è da correre tanto e il pallone si muove tanto. De Zerbi ha notato che dovevo migliorare nella tecnica del passaggio: ho fatto tanti esercizi con lui e sono migliorato. Al Milan cercherò di migliorare, si può sempre".

Allenato a Quito dall'ex rossonero Borghi: ci hai parlato?

"Non è durata tanto la nostra avventura insieme e non abbiamo parlato del Milan: per quei pochi momenti che abbiamo condiviso ho imparato tantissimo. Faceva benissimo la rabona e a noi terzini ci allenava tanto sul cross e i lanci lunghi".

