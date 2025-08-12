P. Terracciano: "Maignan, da capitano, mi accolto benissimo"

vedi letture

Pietro Terracciano, nuovo secondo portiere del Milan arrivato dalla Fiorentina in questa finestra di mercato, si è presentato in conferenza stampa direttamente da Casa Milan. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Che rapporto hai con gli altri portieri del Milan?

"Dobbiamo fare squadra. Mi hanno accolto benissimo. Il preparatore ha grande esperienza, sapevo che avrebbe avuto un approccio importante. Ero curioso di conoscere Maignan, da capitano mi ha accolto benissimo anche lui".

A chi hai detto per primo della chiamata del Milan?

"Mi confronto sempre con la mia famiglia, mia moglie, mio padre. Mi hanno detto di buttarmi subito, perchè era una grande opportunità".