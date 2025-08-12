Estupinan: "Ho trovato un gruppo favoloso al Milan. Mi piace molto l'atteggiamento di Allegri"

In merito alle sue qualità sul campo, Pervis Estupinan ha spiegato oggi in conferenza stampa:

Cosa ti sta chiedendo Allegri come ruolo in campo?

"Come sapete una mia caratteristica è che difendo ma allo stesso tempo salgo e attacco: mi piace dialogare con centrocampisti e attaccanti. Al momento mi sto attenendo a quello che dice il mister. Se giochiamo a quattro posso salire e dialogare con gli attaccanti, ma posso giocare anche con la difesa a tre. Ho trovato un gruppo favoloso al Milan e siamo tutti motivati per ottenere traguardi grandi. Con una difesa a 4 spero di difendere al meglio ma anche di salire un pochino".

Com'è lavorare con Allegri? In cosa vorresti migliorare?

"Al primo impatto avuto con il mister ho pensato che è molto piacevole: scherza con i giocatori. Poi quando arriva il momento di lavorare è molto serio e vuole vincere, mi piace molto l'atteggiamento. In Premier sono cresciuto tantissimo, negli ultimi anni sono migliorato a livello di assist: cercherò anche qua di fare gol e assist. A me spetta non solo difendere ma anche salire e fare assist preziosi"

