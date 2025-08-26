I convocati degli USA per gli impegni di settembre: assente Musah, c'è Pulisic
Sui propri canali social la USMT ha comunicato i giocatori che prenderanno parte agli impegni della Nazionale americana il prossimo settembre. Presente tra i 22 selezionati dal CT Mauricio Pochettino Christian Pulisic, a differenza del compagno di squadra al Milan Yunus Musah, momentaneamente assente.
L'80 rossonero potrebbe però comunque rientrarvi in questa lista, visto che manca ancora un giocatore all'appello, che verrà comunicato più avanti, come precisato anche dalla Federazione stessa nel post social.
