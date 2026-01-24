I dubbi di Allegri verso Roma: in attacco ballottaggio Pulisic-Nkunku

Alla vigilia di Roma-Milan è impossibile parlare di scelte certe, anche perché Massimiliano Allegri ha ancora diversi dubbi di formazione da sciogliere. Il primo, nonché quello più importante, riguarda l'attacco, anche perché il tecnico rossonero non ha ancora deciso chi affiancare a Rafael Leao nel duo d'attacco che scenderà in campo dal 1' contro la formazione di Gian Piero Gasperini.

Pulisic o Nkunku? Questo è il dilemma, con l'americano che potrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio all'attaccante francese, decisamente più in forma rispetto allo statunitense, che proprio come Leao non vive un momento di forma idilliaco per via di un leggere fastidio muscolare che si porta dietro dall'ultima sosta per le Nazionali.