I numeri di Lorenzo Colombo con il Monza

vedi letture

Ottimo inizio di stagione per Lorenzo Colombo con la maglia del Monza. Il giocatore in prestito dal Milan ha realizzato una doppietta contro il Verona, che si aggiunge al gol realizzato col Sassuolo nella 7ª giornata e che porta Colombo a quota 3 in campionato, con l’aggiunta di un assist.