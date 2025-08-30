I tifosi del Milan votano Luka Modric come MVP di Lecce-Milan

Il Milan conquista una vittoria importante contro il Lecce, imponendosi per 2-0 grazie a una prestazione importante di Luka Modrić. Il centrocampista croato è stato un grande protagonista del match, illuminando il gioco con la sua visione e precisione. Il suo assist - il primo in rossonero - per il gol di Loftus-Cheek al 65' ha sbloccato la gara, mettendo in discesa il cammino dei rossoneri verso il successo.

Modrić ha dominato il centrocampo, orchestrando il gioco con maestria e contribuendo in modo decisivo alla fase offensiva. Il suo passaggio millimetrico per Loftus-Cheek è stato un capolavoro di precisione, mentre la sua presenza costante ha garantito solidità e creatività alla squadra. Anche nei momenti più difficili, Luka ha saputo mantenere il controllo, dimostrando tutta la sua classe.

Le statistiche parlano chiaro: un assist, 54 passaggi precisi e un contributo valido anche in fase difensiva con un tackle e un'intercettazione. Al Via del Mare Modrić si è confermato un punto di riferimento importante per il Milan, capace di fare la differenza in ogni partita. La sua leadership e la sua esperienza sono state determinanti per il successo della squadra.

Con oltre il 46% dei voti espressi dai tifosi rossoneri su AC Milan Official App, Modrić ha superato nella corsa al premio di MVP Alexis Saelemaekers, Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek. Una prestazione da incorniciare quella del campione croato, che lascia ben sperare per i prossimi impegni.