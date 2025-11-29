I tifosi della Lazio provocano i rossoneri: "Olè, olè Inter"

© foto di www.imagephotoagency.it
di Francesco Finulli

Oggi si gioca Milan-Lazio, gara valevole per la tredicesima del campionato di Serie A Enilive. Una partita importante per entrambe le squadre, per motivi diversi. All'ingresso delle squadre in campo i tifosi biancocelesti hanno fatto partire lo sfottò cantando ripetutamente il coro: "Olè, olè Inter". Da anni la tifoseria laziale è legata con quella interista da un gemellaggio.

Le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek. All. Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Belahyane, Pedro, Noslin, Dele-Bashiru, Castellanos. All. Sarri