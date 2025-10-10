Ibra assicura: "Nessuno vuole cambiare il Milan, è il Milan che cambia te"

Questa mattina Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare davanti ai microfoni, non dietro le maschere istituzionali di qualche evento ma mettendosi a nudo come parte della dirigenza rossonera. Il Senior Advisor milanista ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport questa mattina in cui ha parlato del suo ruolo, ha sottolineato quello che non è andato l'anno scorso e messo in rilievo quello che potrebbe andare bene quest'anno. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Sulle sue ambizioni con il Milan: "Ibra è ancora Dio. Se ero in campo avevo tutte le risposte. In tribuna soffro per non poter aiutare la squadra. Non ho obiettivi personali, tutto quello che faccio è per il Milan. La prima volta il Milan mi ha dato felicità, la seconda amore. Adesso sono qui per restituire e tornare a vincere. Il Dna del Milan è vincere, soprattutto in Europa, ed è lì che dobbiamo tornare. Nessuno vuole cambiare il Milan, la sua cultura. Anche perché le do una regola: nessuno cambia il Milan, è il Milan che cambia te. A Milanello senti profumo di vittoria, dopo che sei stato lì non resti lo stesso. A Milanello, dal cuoco al giardiniere, tutti fanno in modo che ci siano le condizioni per fare il meglio"