Ibra coccola Leao: "Ha vinto lo Scudetto da solo. Parleremo sempre di lui perché è uno dei migliori al mondo"

vedi letture

Questa mattina Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare davanti ai microfoni, non dietro le maschere istituzionali di qualche evento ma mettendosi a nudo come parte della dirigenza rossonera. Il Senior Advisor milanista ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport questa mattina in cui ha parlato del suo ruolo, ha sottolineato quello che non è andato l'anno scorso e messo in rilievo quello che potrebbe andare bene quest'anno. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Ibra su Rafael Leao dopo la prestazione di Torino: "C'è un allenatore, se posso aiutare senza disturbare lo faccio. Ma non vai sopra l'allenatore, lo metti solo in difficoltà. Io posso essere più amico di lui dei giocatori, poi sono sempre Ibra con l'esperienza di Ibra. A Torino ero nello spogliatoio ed erano tutti arrabbiati, pure Allegri, perché si poteva vincere. E anche Leao. Ricordiamoci che durante la preparazione era il migliore, poi è stato fuori un mese e deve tornare in forma. Chiaro che ci aspettiamo la magia, perché Leao è magia! Parleremo sempre di lui, perché è uno dei giocatori più forti del mondo. L'ho visto ragazzino, ora ha due figli: è un percorso. Io sono diventato maturo a 28 anni. E comunque quando abbiamo vinto lo scudetto posso dire che lo ha vinto da solo...".