Ibra: "Il club è stato molto bravo a vendere bene i giocatori non nel progetto o per altri motivi"

Questa mattina Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare davanti ai microfoni, non dietro le maschere istituzionali di qualche evento ma mettendosi a nudo come parte della dirigenza rossonera. Il Senior Advisor milanista ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport questa mattina in cui ha parlato del suo ruolo, ha sottolineato quello che non è andato l'anno scorso e messo in rilievo quello che potrebbe andare bene quest'anno. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Sulla squadra di oggi e sul lavoro del club in estate: "La squadra è molto competitiva per fare buoni risultati. Lo era già l'anno scorso ma è stato un anno strano, appena ci riprendevamo cadevamo subito, però abbiamo imparato tanto. La società è stata molto brava a vendere bene i giocatori non nel progetto o per altri motivi, ha preso un allenatore che dà equilibrio e stabilità. Ha portato quello che mancava, esperienza. Scudetto? Ci credo, dobbiamo crederci tutti. Ma è un processo, è un lavoro di team"