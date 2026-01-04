Ibra show nel deserto: dalla rovesciata in spiaggia al sandboarding

Non è la prima volta che vediamo Zlatan Ibrahimovic postare sul proprio profilo Instagram degli highlights di alcuni momenti sportivi estremi ripresi col proprio telefono. E allora siamo partiti dal bagno a -10 gradi celsius di qualche mese fa, all'allenamento in palestra con elevatissimi carichi di peso, passando per la recente rovesciata sulle spiagge di Dubai che ha incantato i tifosi da tutto il mondo, fino ad arrivare all'ultima postata qualche pochissimi giorni fa.

Zlatan Ibrahimovic, che ha passato le vacanze lontano dall'Italia, ha postato un video dove fa snowboard sulle dune del deserto. Chiaramente non è uno "snow" board, dato che la neve nel deserto è alquanto improbabile trovarla, anche se ti chiami Zlatan Ibrahimovic, ma un "Sandboard" ovvero una tavola che invece di farti sciare sulla neve ti permette di farlo sulla sabbia. In calce all'articolo potete vedere il video postato dallo svedese.