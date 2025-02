Ibra su Gimenez: "Lo abbiamo seguito a lungo, anche in estate ci abbiamo provato"

Zlatan Ibrahimovic ha presentato così oggi in conferenza stampa Santiago Gimenez: "Ciao a tutti. Siamo qui per presentare il nuovo attaccante del Milan. Lo abbiamo seguito tanto, anche in estate abbiamo provato ma non c'era la possibilità. Oggi è qui, questa è la cosa più importante. Ha grande qualità, ora si presenta lui perchè poi dicono che io metto troppa pressione (sorride, ndr)".

Che cosa vi ha portato a prendere Gimenez?

"Ha grande qualità, ha fame di fare gol. Mi ricorda Camarda, hanno la stessa fame di fare gol. Se non ce l'hai, non ce l'hai. Lui per me è bravo in area, può aiutare tanto la squadra. Che Milan trova Gimenez? Un Milan forte, giocherà con Leao, Pulisic, Reijnders, Walker e tanti giocatori che gli possono fare assist. Non ti preoccupare... Anche Maignan sa fare gli assist".

Cosa vi aspettate da Gimenez?

"Lui è qui per portare risultati. Speriamo possa lasciare qui un bel ricordo. E' in ottime mani per arrivare al successo. Facciamo un passo alla volta, noi lo aiuteremo. Poi dipende sempre dal giocatore, lui deve pensare solo a giocare, al resta ci pensiamo noi".

In Champions avete pescato proprio il Feyenoord...

"Era meglio vincere a Zagabria, avremo fatto due partite in meno. Quando prendi un giocatore capita che il destino ti porti a giocare contro la sua ex squadra. L'importante è che Gimenez giochi a Rotterdam con la maglia del Milan e farà gol".