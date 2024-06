Ibra su Zirkzee: "È forte, ha potenzialità. Arriva dalla scuola olandese dove sono cresciuto io"

Durante la conferenza stampa a Milanello, Zlatan Ibrahimovic ha parlato così delle voci su Joshua Zirkzee:

A che punto siete sulla trattativa Zirkzee e se ti somiglia? "Se parliamo di squadra, un anno fa i miei colleghi hanno fatto un grande lavoro e un grande mercato in poco tempo. Oggi ci sono le basi della squadra. Questo mercato sarà più sui dettagli, cosa manca per migliorare la squadra. Uno di questi è il numero 9 dopo il grande lavoro di Olivier. C'è Jovic ma c'è spazio per un altro.

Zirkzee è un giocatore forte, non è un segreto, ha potenzialità e ha fatto una grande stagione. Poi tra le voci che girano e la realtà ci sono due grandi differenze. Non mi piace paragonare i giocatori: gioca molto bene, arriva dalla scuola olandese dove sono cresciuto io. Poi se è un altro Ibra o no non voglio dirlo".