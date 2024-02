Ibrahimovic: "Il Milan non è il proprietario di San Siro: vuole uno stadio per fare quello che vuole"

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di Red Bird per l'AC Milan, è stato ospite del Business of Football Summit organizzato dal Financial Times.

Come è messa la Serie A?

"Ovviamente, c'è un grande gap tra la Serie A e gli altri campionati, a cominciare dal budget. C'è un effetto domino: con tutto il rispetto per la Serie A, non c'è competizione. Serve qualcosa di nuovo. Ad esempio, con il nuovo stadio Gerry darà a tifosi quello di cui hanno bisogno. A San Siro mancherò più io di quanto San Siro mancherà a me. In quello stadio ho grandi ricordi, è uno stadio storico e tanta storia è stata fatta lì, ma tutto ha un nuovo inizio. Col nuovo stadio c’è la possibilità di fare qualcosa di incredibile, di pazzesco. Il Milan non è il proprietario di San Siro, ma vuole essere proprietario dello stadio per fare quello che vuole; tutto ha un nuovo inizio: per i tifosi sarà qualcosa di 'massive', per i giocatori che non vedranno l'ora di giocare lì".