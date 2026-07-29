Ibrahimovic e il nuovo ruolo dietro la scrivania: "Sta andando bene. Mi sento molto umile, voglio imparare"

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Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, ha parlato del suo nuovo ruolo dietro ad una scrivania dopo l'addio al calcio giocato

Lo scorso 16 luglio, Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, è stato ospite insieme a Gerry Cardinale sul palco del WSJ Sports Event, organizzato dal Wall Stree Journal, e ha parlato così delle differenza di mentalità nello sport tra USA e Italia e sul suo nuovo lavoro dietro una scrivania:

Sulla diversa mentalità nello sport tra Stati Uniti e Italia: "Vengo dall’Europa dove il calcio è come una religione: ma se riesci a combinare le due cose, la parte di business e questo carattere ‘religioso’, credo davvero che si crei un match perfetto. Cardinale è il proprietario del Milan ma i tifosi pensano che quello sia il loro club, perchè è una cosa molto importante per loro e spesso sono nati dentro la cultura della squadra che supportano".

Su come va la sua carriera dietro la scrivania: "Sta andando bene. Sono in buone mani: Cardinale mi ha promesso che diventerò miliardario (ride, ndr). È una nuova parte della mia carriera: ho l’opportunità di lavorare per RedBird e sono circondato da ottime persone. Mi sento umile in questa situazione. Era un qualcosa che volevo esplorare, fare un passo in più e non soltanto essere l’ex atleta professionista che passa il tempo da allenarsi per rimanere in forma. Volevo fare un nuovo passo nella mia carriera nel settore del business. Ogni giorno vedo numeri su numeri. Mi sento molto umile, voglio imparare, voglio crescere in questo mondo e sono grato per questa opportunità".