Cardinale e le differenze tra America ed Europa: "I tifosi europei credono di possedere la squadra e questa è una cosa che va presa molto seriamente"

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Il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha spiegato le differenze tra America ed Europa nel rapporto entertainment-sport

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, è intervenuto lo scroso 16 luglio sul palco del WSJ Sports Event, organizzato dal Wall Street Journal, e ha rilasciato queste parole sulle differenze tra America ed Europa nel rapporto entertainment-sport: "Come ho detto pubblicamente in Europa e in Italia, è stata una curva di apprendimento quella della mentalità americana di adattarsi a quella europea. In America è divertimento e sport: 25 anni fa abbiamo creato lo YES Network, Yankees Entertainment and Sports. Invece in Europa non cercano tanto la parte del divertimento perchè sono puristi per quanto riguarda gli sport ed è una cosa che bisognerebbe assolutamente apprezzare. I tifosi in Europa credono di possedere la squadra e questa è una cosa che va presa molto seriamente.

Se in America vai a dire a Jerry Jones che non è il proprietario dei Cowboys (franchigia NFL di Dallas, ndr) ma lo sono i tifosi, credo che nascerebbe un po’ una polemica in merito… In Italia e in Europa non è questo il caso. La mia visione è che la parte di entertainment è quella che finanzia gli sport, dal momento che c’è stata questa grande escalation sui diritti televisivi. I distributori media se pagano questi prezzi vogliono lo spettacolo migliore".