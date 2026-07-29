Imarisio: "Maldini voleva il 4-4-2 dalle giovanili, per questo aveva preso Pirlo. Malagò non si è informato abbastanza"
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Marco Imarisio, penna del Corriere della Sera, sulla volontà di Maldini in nazionale.
Marco Imarisio, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto durante l'ultima diretta di Tutti Convocati su Radio 24 e ha parlato di quella che era l'idea di Maldini per la nazionale. Queste le sue parole.
"La faccenda è stata gestita in maniera discutibile. Forse Malagò non si era informato abbastanza su Maldini che ha un'alta considerazione di sè e vuole comandare. Paolo ha un'idea di calcio: fare il 4-4-2 dalle categorie giovanili. Per questo voleva Pirlo".
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