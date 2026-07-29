Marelli: "Il Consiglio Federale ha deciso di applicare in Serie A due regole: ecco quali"
Nel Consiglio Federale che si è tenuto ieri a Roma, il cui tema centrale e quasi monopolizzante è stata la questione relativa alle dimissioni della coppia Maldini-Leonardo e alla nomina di Mancini e Ranieri come nuovi volti della Nazionale, si è parlato anche di regolamenti arbitrali. Dopo i Mondiali in Nord America c'erano alcune linee guida dell'IFAB da valutare e da capire se introdurre o meno nel campionato. Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN, ne ha parlato sul suo profilo X.
DUE NUOVE REGOLE IN SERIE A
Il tweet di Luca Marelli in cui spiega le novità arbitrali che saranno introdotte in Serie A dall'anno prossimo: "Il Consiglio Federale ha deciso di applicare nel campionato di Serie A due regole (definite come opzionali dall'IFAB): 1 - revoca di angoli erroneamente assegnati, 2 - annullamento di reti segnate a seguito di infrazioni in attacco a gioco fermo. Non introdotta, al contrario la regola secondo cui un calciatore deve essere espulso se copre la bocca in un confronto con un avversario. Verrà valutato caso per caso".
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