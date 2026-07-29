Ravezzani non ha dubbi: "Malagò peggio di Gravina, è passato dal nuovo che avanza al vecchio che avanza"

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Fabio Ravezzani commenta la decisione finale presa da Giovanni Malagò.

Nel suo canale Youtube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato la decisione presa personalmente da Giovanni Malagò sul nuovo ct della nazionale. Queste le sue parole.

"Malagò è un politico navigatissimo, è uno che è andato da tutte le federazioni a promettere mari e monti, esattamente come aveva fatto Gravina. Non c'è nessuna diversità, mettiamocelo in testa, tra Gravina e Malagò, o meglio, una c'è. Malagò è stato ancora peggio di Gravina nelle sue scelte strategiche perché si affida a Maldini che ritene fosse un uomo di facciata, il nuovo che avanza e in realtà poi ci siamo ritrovati col vecchio che avanza perché Malagò è ultrasettantenne, mette come direttore tecnico un ultrasettantenne e che è l'ex allenatore di mezza Italia, mezza Europa, Ranieri e prende un vecchio allenatore della nazionale che ripristina nel suo ruolo".