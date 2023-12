Ielpo: "Ci era stato detto che Adli era impresentabile, poi è diventato titolare, poi è sparito e poi è tornato nuovamente"

Mario Ielpo, ex portiere, parla a "Tutti Convocati" su Radio 24 del momento del Milan dopo le due vittorie in Serie A contro Fiorentina e Frosinone, entrambe a San Siro: "Le vittorie di sabato sera e quella con la Fiorentina erano ciò che serviva in questo momento, ma i rossoneri non sono completamente fuori dalla crisi. Se vuoi competere non puoi avere dei calciatori che non giocano nel proprio ruolo. Non è normale la situazione infortuni al Milan".

Un pensiero anche sulla situazione di Yacine Adli: "Adli non si sapeva neanche che ci fosse. C'era stato detto che era impresentabile, poi è diventato titolare, poi è sparito nuovamente, e ora è tornato titolare nella partita più importante dell'anno". Il riferimento è alla titolarità del centrocampista francese nel match di Champions League di martedì scorso contro il Borussia Dortmund.