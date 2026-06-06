Il Belgio schianta la Tunisia 5-0, Saelemaekers e De Winter rimangono in panchina
MilanNews.it
Nemmeno un minuto di gioco per Saelemaekers e De Winter nell'amichevole vinta 5-0 dal Belgio contro la Tunisia di questo pomeriggio
L'amichevole di questo pomeriggio tra Belgio e Tunisia ha visto i Diavoli rossi in grande spolvero: la formazione allenata da Rudi Garcia ha vinto con un sonoro 5-0. In rete Trossard, l'ex Milan De Ketelaere, De Bruyne, Lukebakio e Raskin, per una sfida che non ha praticamente mai avuto storia. Sono rimasti in panchina per tutta la durata del match i due rossonero De Winter e Alexis Saelemaekers.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
Pubblicità
News
Serafini e le news su Milan TV: "Inutile interrogare e torchiare i miei colleghi e amici, ho ricevuto info dall'esterno"
Le più lette
3 Nuovo stadio, Marotta: "Paradossale che Milan e Inter sono pronte a investire 2 miliardi eppure ci sono continui ostacoli"
Primo Piano
Primo PianoIl caso Leao racconta la confusione del Milan: dichiarazioni incontrollate e svalutazione. Ma ancora 0 offerte
Luca SerafiniIn 55 anni solo con Berlusconi la pace, ma questo è il punto più basso di sempre. Smascherati i mostri senza cuore: dopo l'ambizione e i risultati, adesso spazzano via i tifosi. Date le chiavi a un generale
Franco OrdineCardinale: se Ibra diventa un tappo deve farlo saltare. Allegri e Milan: fatti, non suggestioni
Carlo PellegattiDue versioni. Credo in Calvelli. Sono per Rangnick! Senza esitazioni. Finalmente la parola "progetto"!
Chi fa la cacca sulla neve prima o poi si scopre. E il calcio di Allegri è venuto alla luce senza filtri
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com