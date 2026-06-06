Il Belgio schianta la Tunisia 5-0, Saelemaekers e De Winter rimangono in panchina

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Nemmeno un minuto di gioco per Saelemaekers e De Winter nell'amichevole vinta 5-0 dal Belgio contro la Tunisia di questo pomeriggio

L'amichevole di questo pomeriggio tra Belgio e Tunisia ha visto i Diavoli rossi in grande spolvero: la formazione allenata da Rudi Garcia ha vinto con un sonoro 5-0. In rete Trossard, l'ex Milan De Ketelaere, De Bruyne, Lukebakio e Raskin, per una sfida che non ha praticamente mai avuto storia. Sono rimasti in panchina per tutta la durata del match i due rossonero De Winter e Alexis Saelemaekers.