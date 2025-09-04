Il Belgio surclassa il Liechtenstein: mezzora con assist per Saelemaekers. Panchina per De Winter
Vince senza alcun problema il Belgio nel match delle qualificazioni ai Mondiali contro il Liechtenstein. Alexis Saelemaekers, attaccante rossonero, è entrato in campo al minuto 61 al posto di Jeremy Doku, giocando da esterno sinistro; per lui anche un assist nel finale per Malick Fofana, anche se il talento del Lione ha fatto un bel dribbling per poi segnare. 90 minuti in panchina, invece, per Koni De Winter.
