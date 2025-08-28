Il Bologna ha rifiutato una nuova offerta del Milan per Fabbian da 15 milioni complessivi

Il Milan nella giornata di ieri ha fatto un nuovo tentativo per Giovanni Fabbian del Bologna. Riportano i colleghi del Resto del Carlino che il club rossonero avrebbe offerto alla società felsinea 13 milioni di euro più due di bonus per il classe 2003, ricevendo anche in questo caso un "no" come riposta. 

Il Diavolo ha poi provato ad allentare la corda inserendo nei discorsi Ismael Bennacer come contropartita tecnica, ma i 4 milioni di euro di stipendio che percepisce l'algerino rendono la pista non praticabile dalle parti di Casteldebole. 