Il Bologna trova la prima vittoria: battuto il Como al Dall'Ara

di Francesco Finulli

Il Bologna vince una partita importante e trova i primi tre punti del suo campionato, dopo la sconfitta all'esordio all'Olimpico contro la Roma. La squadra di Vincenzo Italiano ha ospitato un Como lanciatissimo dopo la bellissima vittoria contro la Lazio di una settimana fa. In una partita tesa e non molto emozionante, i rossoblù hanno fatto valere la loro maggiore esperienza e hanno vinto con il punteggio di 1-0. Decisiva la stella della squadra, Riccardo Orsolini con una rete a metà ripresa.

Di seguito si riporta il programma completo del secondo turno di Serie A.

Venerdì 29/8

18.30 - Cremonese-Sassuolo 3-2
20.45 - Lecce-Milan 0-2

Sabato 30/8

18.30 - Bologna-Como 1-0
18.30 - Parma-Atalanta 1-1
20.45 - Napoli-Cagliari
20.45 - Pisa-Roma

Domenica 31/8

18.30 - Torino-Fiorentina
18.30 - Genoa-Juventus
20.45 - Inter-Udinese
20.45 - Lazio-Hellas Verona