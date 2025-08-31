Il centravanti giusto, forse, lo si sapeva dal principio: Vlahovic segna ancora e regala la vittoria alla Juve col Genoa

vedi letture

Seconda vittoria in due giornata per la Juventus. La squadra di Igor Tudor espugna il "Ferraris" e supera 1-0 il Genoa grazie alla rete di Dusan Vlahovic, entrato in campo nella ripresa; all'ultimo secondo, i bianconeri sono stati salvati dalla traversa sul gol di Masini.

LA PARTITA

Primo tempo

La partita fatica a decollare e nel primo quarto d’ora le due squadre attraversano la tradizionale fase di studio senza andare a creare pericoli alle difese avversarie. Tanto agonismo, diversi palloni recuperati e ribaltamenti di fronte ma le occasioni da gol latitano fino al minuto 25 quando Ellertsson va via sulla corsia destra, converge verso il centro e calcia in porta impegnando Di Gregorio che respinge. La risposta ospite arriva a cinque minuti dal termine della frazione con Yildiz che serve a rimorchio Gatti, rimasto in area in seguito ad un calcio d’angolo, ma la sua girata viene salvata con la mano destra da Leali con un grande intervento. Pochi istanti più tardi Juve ad un passo dal gol con Yildiz che calcia in diagonale impegnando Leali, sulla respinta David, con la porta spalancata, calcia in gradinata.

Secondo tempo

La ripresa si apre con un’azione offensiva del Genoa prima con Stanciu e poi con Colombo ma la retroguardia della Juventus si salva non senza fatica. I bianconeri però passano in vantaggio con un confezionato da due neoentrati. Undici minuti il loro ingresso in campo, Kostic si incarica della battuta di un calcio d’angolo. Traiettoria perfetta per la testa di Dusan Vlahovic. Stacco imperioso del centravanti serbo e Leali battuto. Nel finale Vieira mette mano ai cambi schierando una squadra iper offensiva ma la retroguardia bianconera fa ottima guarda sulla fisicità di Thorsby che ad un minuto dal termine del tempo regolamentare non arriva su un pallone teso che attraversa lo specchio della porta di Di Gregorio. Nel recupero è Ekuban che impegna l’estremo difensore bianconero, abile con la punta delle dita a deviare in corner. Ma è sugli sviluppi del tiro dalla bandierina che si spengono le speranze del Grifone con Masini che gira di testa e colpisce la traversa.