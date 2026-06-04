Il Cesena segue Filippo Scotti: il capitano del Milan Primavera è in scadenza

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Il Cesena, squadra di Serie B, ha messo nel mirino Filippo Scotti, capitano del Milan Primavera che va in scadenza di contratto

Come è normale e giusto che sia, praticamente tutte le squadre sono già attive sul calciomercato nonostante questo apra i battenti solamente il prossimo 1° luglio in via ufficiale. In Serie B in particolare ci si muove sempre in anticipo perché la stagione con i preliminari di Coppa Italia inizia prima rispetto al solito. In particolare il Cesena sarebbe interessato a Filippo Scotti, attaccante classe 2006 del Milan Primavera di cui è capitano: il centravanti rossonero va in scadenza di contratto.

A riportare l'indiscrezione del forte interesse del Cesena per Filippo Scotti è il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio sito. Quest'anno Filippo Scotti ha giocato principalmente con la Primavera di mister Giovanni Renna: 37 presenze tra campionato e coppa, condite da 10 gol e 3 assist complessivi. Un totale di 3026 minuti trascorsi sul rettangolo verde. Per lui anche qualche sporadica sortita con Milan Futuro di mister Massimo Oddo: 5 presenze con un assist tra campionato di Serie D e playoff.