Il commento del club a Milan-Bologna: "La vittoria sottolinea il buon inizio di stagione"

vedi letture

AC Milan ha pubblicato il commento a Milan-Bologna sul sito ufficiale:

"Il Milan ha raccolto una vittoria importante nella terza giornata di Serie A 2025/26, superando il Bologna per 1-0 a San Siro. La rete decisiva è stata segnata da Luka Modrić al 61', su assist di Saelemaekers. Questo successo permette ai rossoneri di salire ai 6 punti in classifica, migliorando la loro posizione e arrivando in zona vertice, attualmente al terzo posto in campionato al pari di Cremonese e Roma, a -1 dall'Udinese e a -3 da Napoli e Juventus in vetta. La gara è rimasta sempre in bilico, con le squadre che hanno creato e sprecato diverse chance per segnare, ma il Diavolo ha capitalizzato meglio le proprie occasioni. La vittoria, la seconda di fila dopo quella di Lecce, sottolinea il buon inizio di stagione per gli uomini di Mister Allegri.

Il Milan ha mostrato una buona organizzazione difensiva, mantenendo la porta inviolata per il secondo match in sequenza. La squadra ha iniziato cercando di gestire il possesso palla per poi spingersi in attacco principalmente attraverso le fasce. Nonostante alcune difficoltà nel primo tempo, i rossoneri hanno reagito e alzato il livello nella ripresa, andando a segno grazie a Modrić. L'infortunio di Maignan ha costretto Allegri a effettuare un cambio forzato, inserendo Terracciano, gli ingressi di De Winter e Ricci hanno dato nuova energia, permettendo anche di resistere alle offensive del Bologna. Positivo anche l'esordio di Rabiot. Sorrisi, gioia: ora lavoro e sabato prossimo ci aspetta l'Udinese".