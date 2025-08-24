Il Como fa sul serio: 2-0 alla Lazio. C'è la prima comunicazione dell'arbitro a tutto lo stadio
Il Como fa sul serio in questa stagione. I lariani esordiscono nella Serie A 2025/26 battendo la Lazio per 2-0. Accade tutto nella ripresa, con le reti di Douvikas e Nico Paz.
Questa partita entrerà nella storia poiché è la prima di Serie A nella quale l'arbitro ha spiegato a tutto lo stadio una sua decisione. Nello specifico, il direttore di gara Manganiello della sezione di Pinerolo, ha comunicato l'annullamento del gol del possibile pareggio laziale, firmato Taty Castellanos, per fuorigioco.
Da segnalare anche l'ennesimo ritorno in Serie A di Alvaro Morata, subentrato a 20 minuti dalla fine a Douvikas.
COMO - LAZIO 2-0
RETI: 47' Douvikas, 70' Paz
COMO (3-4-2-1): Butez; Van der Brempt (70' Smolcic), Ramon, Kempf; Vojvoda, Da Cunha, Perrone (78' Caqueret), Valle; Paz (79' Sergi Roberto), Rodriguez (90' + 2 Kuhn); Douvikas (70' Morata). A disp. Azon, Baturina, Cutrone, Jack, Gabrielloni, Goldaniga, Menke, Moreno, Vigorito. All. Fabregas.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (61' Marusic), Gila, Provstgaard, Nuno Tavares (66' Pellegrini); Guendouzi, Cataldi (66' Rovella), Dele-Bashiru (75' Dia); Cancellieri (61' Pedro), Castellanos, Zaccagni. A disp. Basic, Belahyane, Furlanetto, Hysaj, Mandas, Noslin. All. Sarri.
ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.
AMMONITI: Paz e Van der Brempt; Zaccagni, Guendouzi e Castellanos.
