Il CorSera sul Milan: "Frosinone domato, ma i problemi ci sono"

Il Corriere della Sera scrive così sul Milan dopo la vittoria in rimonta di ieri sera: "Frosinone domato, ma i problemi ci sono". E' vero che i rossoneri hanno portato a casa i tre punti, ma questa vittoria non maschera i problemi del Diavolo che ha concesso troppo alla squadra di Di Francesco. La filosofia del segnare un gol in più suona bene, ma è rischiosa.

Queste le parole a Milan TV nel post-partita di Stefano Pioli che ha commentato così la prestazione della sua squadra: "Tutte le vittorie sono importanti, questa lo è stata per il nostro percorso, che è ancora lungo e difficile, ma siamo contenti, forse a volte ci complichiamo un po' la vita, ma va bene lo stesso. Abbiamo fatto un buon primo tempo ma non ottimo, abbiamo creato ma subito troppo nei primi minuti, sarà importante lavorare sui nostri difetti".