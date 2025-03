Il CT danese: "Ronaldo non è l'unico. Anche Leao e Fernandes vanno fermati"

vedi letture

Questa sera alle ore 20.45 il Portogallo di Rafael Leao gioca l'andata dei quarti di UEFA Nations League. I lusitani, sulla strada per la semifinale, incrociano la Danimarca che oggi farà gli onori di casa al Parken di Copenhagen. Nella conferenza stampa pre-gara di ieri, il CT dei danesi Brian Riemer ha parlato dei suoi avversari e mentre esprimeva il suo punto di vista su Cristiano Ronaldo, ha citato anche Rafa Leao, numero 10 del Milan. Le sue parole.

Le parole di Riemer: "Non è più lo stesso di un tempo, ma è diventato un numero 9 classico con grande qualità dentro l'area. Ha una tecnica di tiro che pochi possiedono. Ma non è l'unico nella squadra. Anche Bruno Fernandes e Rafael Leão devono essere fermati, quindi non è così semplice. Dobbiamo pressare ed essere aggressivi. Non siamo qui per difenderci. Dobbiamo fermare alcuni giocatori che possono decidere le partite da soli. Poi, dobbiamo sfruttare le occasioni che avremo per segnare. Non ne avremo dieci a disposizione".