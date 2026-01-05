Il CT del Messico ha chiamato Santiago Gimenez negli scorsi giorni: ecco cosa gli ha detto

Dopo l'operazione alla caviglia Santiago Gimenez dovrà osservare un periodo di riabilitazione e riatletizzazione che lo terrà lontano dai campi per almeno 4 mesi. Inizialmente si pensava che il messicano potesse rientrare prima, ma invece alla vigilia di Cagliari-Milan Massimiliano Allegri è uscito allo scoperto svelando il reale tempo di recupero del Bebote.

Se tutto va secondo i piani, dunque, Gimenez tornerà a disposizione solo per il finale di stagione, dunque maggio, periodo nel quale potrebbe tanto dare una mano alla causa rossonera come no. Sullo sfondo, in tutto questo, c'è il Mondiale, competizione alla quale il Messico parteciperà addirittura da host. Esserci è un obiettivo non solo del Bebote, ma anche del CT del Messico Javier Aguirre, che stando ai colleghi di FOX Mex ha avuto negli scorsi giorni un colloquio con Gimenez, al quale, rassicurandolo, ha detto: "Ho bisogno di te sano, non importa lo stato di forma o il ritmo gara che hai. Se stai bene, ti porto al Mondiale".