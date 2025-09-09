Il Ct della Croazia: "Modric guida la Nazionale con tanta ambizione"

Nella serata di ieri la Croazia di Luka Modric ha sconfitto Montenegro per 4-0, in un derby tra squadre balcaniche che non è mai stato messo in discussione. Si è messo in mostra, per la squadra a quadri biancorossa, un giovane di quasi 40 anni, Luka Modric. Il centrocampista del Milan ha fornito l'assist per il primo gol di Jakic e poi ha fornito 82 minuti di grandissimo livello, come è solito fare da anni sul palcoscenico internazionale e con la maglia croata in particolar modo. Il suo allenatore, Zlatko Dalic, lo ha elogiato in conferenza stampa. Parole riportate da Sportske Novosti.

Le parole del CT Zlatko Dalic su Luka Modric, suo capitano, numero 10 e leader, dopo la vittoria contro Montenegro in cui il rossonero ha fornito un'altra grande prestazione: "Ha dimostrato ancora una volta che più invecchia, più diventa bravo. Il suo modo di giocare è fantastico, raro al mondo. Guida la nazionale con tanta ambizione, non vuole mollare, vuole che andiamo in America, questo è il nostro obiettivo, e anche un'opportunità perché qualcosa di buono accada per noi lì".