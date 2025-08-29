Il ds del Pafos pazzo di Vlahovic: "Farei follie per lui"
MilanNews.it
Intervistato dai colleghi di TuttoJuve.com, Cristiano Giarretta, direttore sportivo del Pafos, squadra cipriota che parteciperà alla prossima Champions League, ha non solo parlato dell'avversaria Juventus, ma anche di alcuni suoi giocatori, come ad esempio Dusan Vlahovic, accostato a diverse squadre nel corso di questo calciomercato, fra le quali il Milan.
Da direttore sportivo, per quale calciatore bianconero faresti follie? Penso a Bremer, Yildiz e Thuram che possono essere definiti tra i migliori di oggi.
"Ma farei follie anche per Vlahovic, ne scelgo uno ma in realtà sarebbero da attenzionarli tutti. Visto che nella Juventus ci sono sempre degli ottimi calciatori. Sono molto bravi anche quelli più giovani".
