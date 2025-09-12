Il ds dell'Atalanta al Milan? D'Amico: "Di sicuro non mi sono mai sentito fuori dall’Atalanta"

vedi letture

Tony D'Amico, direttore sportivo dell'Atalanta, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport commentando le voci sul Milan della scorsa stagione: "Ho letto troppe cose: di sicuro non mi sono mai sentito, neanche per un giorno, fuori dall’Atalanta".

Rabiot corre veloce verso una maglia da titolare

I test fisici ai quali è stato sottoposto Adrien Rabiot nella giornata di ieri hanno stupito tutti, in positivo ovviamente. Nel corso del precampionato con il Marsiglia il centrocampista francese ha lavorato tanto e bene, mettendo molta benzina in un motore di cilindrata importante. E ieri ha decisamente fatto vedere di che pasta è fatto, mettendoci anche la giusta dose di entusiasmo e adrenalina per l'inizio di questa nuova avventura in carriera.

Rabiot è consapevole dell'opportunità che sta avendo, motivo per il quale non ha intenzione di deludere nessuno, Allegri in primis, che si è speso tanto per riuscire a tornare a lavorare con lui. E vuoi questo, e vuoi una condizione atletica comunque eccellente, il francese corre veloce verso (già) una maglia da titolare contro il Bologna, e sembrerebbe un azzardo considerato il fatto che è arrivato solo ieri a Milanello, ma test alla mano non è assolutamente un'ipotesi da scartare stando ai colleghi de La Gazzetta dello Sport. E in quel caso, con l'inserimento di Rabiot a mezzala sinistra, cambierebbe un po' tutto il Milan.