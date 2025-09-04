Il ginocchio non recupera: Scamacca lascia il ritiro della Nazionale

(ANSA) - FIRENZE, 04 SET - Gianluca Scamacca ha lasciato Coverciano non potendo recuperare dall'infiammazione al ginocchio sinistro con cui si è presentato all'inizio del raduno. ciò nonostante l'attaccante dell'Atalanta, d'accordo con la sua società, è rimasto in questi giorni nel ritiro azzurro anche se non è mai sceso in campo per lavorare con i compagni. Ci ha provato ma una volta compreso che non avrebbe recuperato neppure per la trasferta di lunedì in Ungheria contro Israele è stato deciso il suo rientro al club di appartenenza. (ANSA).