Il Giornale titola: "Milan, i numeri e le verità del mercato"

vedi letture

Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "Milan, i numeri e le verità del mercato". Il quotidiano riporta i numeri del mercato estivo rossonero: "170 milioni investiti in cartellini, al netto della spesa effettuata per Allegri e il suo staff tecnico che viene considerata la seconda del campionato. A coprire questa ingente somma hanno provveduto le 27 cessioni, capaci di procurare un gruzzolo di 165 milioni.

Questo dato fa dire a quelli che si intendono di numeri dentro casa Milan che tutta la raccolta delle cessioni è stata reinvestita negli acquisti, con un disavanzo di appena 5 milioni che non preoccupa poiché il bilancio al 30 giugno 2025 chiuderà in attivo grazie alla contabilità del riscatto di Kalulu dalla Juve e della cessione di Reijnders al City (la cifra fissa è di 55 milioni)".

