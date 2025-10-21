Il Marsiglia ritirerà la maglia numero 30 indossata da Steve Mandanda

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - L'Olympique Marsiglia ritirerà la maglia numero 30 indossata da Steve Mandanda nei suoi 15 anni trascorsi nella città francese. Arrivato a Marsiglia nel 2007 dal Le Havre, Steve Mandanda - che ha annunciato il ritiro lo scorso mese di settembre - è diventato nel corso degli anni una leggenda del club. Con la maglia dell'OM ha giocato 613 partite, di cui 378 da capitano. Dalla stagione 1947-1948 è il giocatore che ha giocato più partite di Ligue 1 con l'OM. Oggi il club ha deciso di ritirare la maglia numero 30 che ha indossato con tanto orgoglio per quindici anni.

Si tratta di un gesto raro, commisurato alla sua carriera, alla sua lealtà e alla sua influenza sui successi di OM nell'arco di oltre un decennio. Questa decisione - si legge - testimonia anche il profondo segno che Steve Mandanda ha lasciato nei suoi compagni di squadra, nel club e nei suoi tifosi, e il legame indissolubile che ora lega per sempre il suo nome a quello dell'Olympique de Marseille. Il numero 30 non verrà più indossato. Rimarrà per sempre quello di Steve Mandanda, portiere, capitano e leggenda dell'OM. (ANSA).