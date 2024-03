Il mercato fallimentare del Milan aggiorna (ancora) i suoi numeri

Per tutta la prima parte di stagione si è parlato di mercato fallimentare del Milan. Sicuramente a inizio anno, i nuovi acquisti - specialmente chi non è entrato subito nelle rotazioni di Pioli come Chukwueze, Okafor e Jovic - hanno fatto un po' fatica, alle prese con i diversi tempi di ambientamento. C'è da dire che da dicembre in avanti, il lavoro estivo rossonero ha iniziato a dare frutto. E così la narrativa del mercato fallimentare è precipitata. Grazie a Pulisic e Loftus, ma anche grazie alle giocate di Reijnders, i guizzi di Okafor, gli ingressi di Jovic e gli squilli di Chuwueze, che si fanno un po' più frequenti. Anche ieri si sono aggiornati i numeri dei nuovi: un gol di Loftus e un assist di Reijnders.

GOL MERCATO STAGIONALI

TOTALE: 41

Pulisic: 12

Rlc: 10

Jovic: 8

Okafor: 5

Reijnders: 3

Chukwueze: 3

ASSIST MERCATO STAGIONALI

TOTALE: 18

Pulisic 8

Reijnders 4

Okafor 2

Chukwueze 1

Loftus 1

Musah 1

Jovic 1