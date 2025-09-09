Il Milan aveva acquistato Skoczylas per poco più di un milione di euro (bonus compresi) più una percentuale sulla futura rivendita
"AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mateusz Skoczylas al KS Cracovia SA. Il Club ringrazia Mateusz per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".
Il ragazzo, centrocampista classe 2006 proveniente dal Zagłębie Lubin, era arrivato a Milano nell'agosto 2023. Il giocatore polacco, per il quale i rossoneri avevano dovuto battere la forte concorrenza dello Sporting Lisbona, non ha brillato. Il Milan lo aveva acquistato per poco più di un milione di euro (bonus compresi) più una percentuale sulla futura rivendita.
